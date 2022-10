Inchiesta Juventus | ecco la svolta | trovata la “carta di Ronaldo” | vale 20 milioni di euro

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “LaCR7 non si deve trovare”. E invece, la Procura di Torino ha trovato la scrittura privata al centro di alcune intercettazioni telefoniche nell’ambito dell’indagine Prisma, nella quale sono coinvolti 16 dirigenti ed ex dirigenti della, tra cui Agnelli, Nedved e Arrivabene, su presunte irregolarità nei bilanci 2018, 2019 e 2020 e in particolare per oltre centodi plusnze ritenute alterate e per accordi sugli stipendi che sarebbero considerati falsi. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta del ritrovamento di questo documento che riguarda il centravanti portoghese, secondo cui la Juve avrebbe dovuto versare 19.9dia CR7 in caso di addio, cifra però non contabilizzata a bilancio e che secondo gli inquirenti sarebbe stata celata. ...