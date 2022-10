Inchiesta Juve | trovata la carta Ronaldo | giustizia sportiva in agguato

Per riparare al danno lapuò sperare quanto meno di arrivare in Europa League e puntare alla ... Leggi Anche Juventus, tutto quello che sappiamo (finora) dell': chi è coinvolto, accuse e ...... che ha assolto lae le altre società coinvolte nell'...“La carta CR7 non si deve trovare”. E invece, la Procura di Torino ha trovato la scrittura privata al centro di alcune intercettazioni telefoniche nell’ambito dell’indagine Prisma, nella quale sono co ...Secondo quanto riportato da Libero, che richiama "fonti accreditate", l'inchiesta Prisma della Procura di Torino e gli illeciti imputati alla Juventus sia in campo ordinario che in quello sportivo, po ...