Il Post

...nostro ministero degli Esteri alle due ambasciate degli Stati di bandiera di Ocean Viking ()... al buon ordine e alla sicurezza dellocostiero". Queste ultime condizioni si verificano se ...Questo principio vale solo per l'Italia e non per Germania e" . Piuttosto che rimettere ... al buon ordine e alla sicurezza dellocostiero". Si ricomincia, insomma. Ci provò già il ... In Norvegia è stato arrestato un sedicente ricercatore brasiliano accusato di essere una spia russa Saranno Norvegia, Svizzera e Francia le avversarie dell'Italia Under 21 all'Europeo che si svolgerà in Romania e Georgia dal 9 giugno 2023 al 2 luglio 2023. Questo l'esito ...Arrestato anche il figlio dell'ex capo delle Ferrovie russe: faceva volare un drone non autorizzato sulle isole Svalbard ...