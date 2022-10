Il voto di fiducia al Senato sul governo Meloni. La diretta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo ildialla Camera dei deputati di ieri - conclusosi con 235 voti a favore, 154 contrari e 5 astenuti -, nonché il discorso programmatico del neopremier Giorgia, oggi alle 13, ilsi sottoporrà al verdetto del. A quell'ora avverrà la discussione in merito alle dichiarazioni del presidente, e intorno alle 16.30avrà diritto di intervenire per la replica a cui seguirà il. Un pomeriggio di dibattito in cui sono attesi in particolare gli interventi di Silvio Berlusconi, ritornato aldopo nove anni, che esprimerà undiale impronterà il suo discorso sui valori dell'europeismo e dell'atlantismo, e di Matteo Renzi. Entrambi ...

