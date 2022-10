La Gazzetta dello Sport

Dopo un quarto d'ora di chiacchierecalò il veto. A lui il progetto iniziale non piaceva. Bonaparte sognava uno stadio stile Circo Massimo dove far galoppare cavalli, battagliare navi, recitare attori di teatro e correre le ......e di. Poi lo scorso maggio è arrivata la splendida notizia : il Granduca George Romanov e la Principessa Victoria hanno annunciato l'arrivo di un piccolo erede, coronando il loro... Il sogno di Napoleone e quello di Berlusconi: vita e rinascita dell’Arena di Milano Il 20 ottobre, dalle 18.30, serata speciale nel Salotto di Adelaide dell’hotel Vilòn. Per un evento della miscelazione a quattro mani: il resident bartender Federico Graziani e la guest star Oscar Qua ...sabato 22 (alle 20) e domenica 23 ottobre (alle 18) al Teatro Civico 14 (all'interno di Spazio X in via Francesco Petrarca 25 Parco dei Pini, Caserta) va in scena "Cazzimma&arraggia", spettacolo di Fu ...