Il ritorno di Berlusconi al Senato | “Con me finita la guerra fredda Io uomo di pace”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma – “Con grande piacere do la parola, augurandogli il bentornato, a Silvio”. Così Ignazio La Russa ha presentato il Cavaliere, subito in grande spolvero: “Non darò sfogo alla mia eloquenza, dato che ho tante cose da dire. In più è nato il mio diciassettesimo nipotino tre ore fa!” L’ex Premier continua: “Sono orgoglioso di riprendere la parola dopo 9 anni, e lo sono ancora di più visto che il popolo italiano ha scelto di nuovo il centrodestra al Governo. Ho dato vita a questa coalizione 28 anni fa, scrivendo una pagina fondamentale nella storia della nostra Repubblica. Se oggi alla guida c’è un’esponente della destra italiana, è merito di quello che ho fatto tanti anni fa: abbiamo saputo governare insieme e, inoltre, siamo riusciti a rimanere uniti”.si rivolge direttamente al Premier Giorgia Meloni: “Lei, Presidente del ...

Il Foglio

Una riforma, quest'ultima, che deve essere "garantista" e chedefinisce irrinunciabile "per una questione di civiltà e di libertà". Non manca un passaggio sulla natalità, applaudito dalla ...L'intervento diDai banchi del centrodestra, l'intervento più atteso in aula era certamente quello di Silvio, al suoin Senato. " Noi oggi voteremo convintamente la ... Il ritorno di Berlusconi al Senato per la fiducia a Meloni Da una fiducia all’altra, passando per 9 anni, 6 premier e l’onta della "cacciata" dal Senato. Si misura così l’assenza di Silvio Berlusconi che torna a ...Semaforo verde a palazzo Madama per il governo Meloni. Il centrodestra vota unito la fiducia, la premier alle opposizioni: "Giudicate nel merito senza pregiudizi" ...