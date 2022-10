Il Realismo morbido di Ageliki Alexandridou sospeso tra atmosfere simboliste e sguardo romantico sulla realtà osservata

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’arte del Ventunesimo secolo pone i creativi davanti a diverse strade, tante quanti sono stati i movimenti pittorici che negli anni passati hanno avuto linee nette e definite per esprimere le caratteristiche specifiche che ciascuna corrente intendeva sottolineare. Con il trascorrere del tempo però quell’esigenza di marcare distinzioni e territori appartenenti a uno o all’altro gruppo artistico ha perso la sua valenza iniziale perché in fondo non è possibile imbrigliare un artista all’interno di confini troppo rigidi, né tanto meno sarebbe funzionale all’evoluzione dell’arte impedire le contaminazioni, le sinergie, le interazioni che proprio in virtù delle conoscenze e delle libertà espressive conquistate nei secoli precedenti hanno costituito una preziosa base da cui partire per creare qualcosa di nuovo, oppure per scegliere uno stile più tradizionale pur permeandolo delle sensazioni ...