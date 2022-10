Il Prosek e l’ignoranza alimentare

Leggi su butac

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) No, non parleremo di sovranità, altri l’hanno fatto con competenza e professionalità, oggi voglio solo fare chiarezza su uno dei tanti cavalli di battaglia usati per pura propaganda politica. Oggi parliamo di Prošek, visti i titoli di certe testate nazionali, come questo de Il Giornale: Parmesan,e bistecche sintetiche: con la Meloni parte la difesa del Made in Italy Siamo nel campo della misinformazione, perché è evidente che la giornalista non sa di cosa sta parlando e ha fatto il classico articolo per ingraziarsi i politici e i lettori che leggono la testata. Sia chiaro, l’articolo nella sua totalità dice anche cose corrette, e a essere onesti parla di Prošek solo in chiusura, solo che i toni con cui ne parla sono profondamente errati, e diffondono disinformazione, un tipo di disinformazione che, come sappiamo, una volta che ...