Il pratese Bellandi salva il Panno del Casentino - Cronaca - lanazione.it

L'imprenditore ha acquisito l'immobile e oggi sarà in fabbrica a Soci 'Operazione etica più che economica'. La gestione produttiva resta agli ...Il gruppo tessileavanza l'offerta per salvare la storica fabbrica di ...Ora è certo o quasi. Il panno del Casentino, pregiato tessuto in lana dal classico ricciolo nei due colori tradizionali del verde e del rosso aranciato, non scomparirà dal mercato. Re Carlo d’Inghilte ...A Soci riunione del tavolo regionale. Fabiani, delegato del presidente Giani: "Abbiamo monitorato la situazione e lavorato alla soluzione definitiva" ...