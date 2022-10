Il potere degli essere umani | il potere della radiovisione

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Uomo contro computer. Una partita che vince, senza dubbio, l'umano che sa emozionarsi, ridere, piangere. Un computer cancella i dati, un uomo ricorda tutto: momenti belli e momenti difficili. L'uomo è in grado di emozionarsi, un computer non sa nemmeno cosa come si faccia. Per la prima volta RTL 102.5, Radio Zeta e Radio Freccia (che contano 8,7 milioni di ascoltatori nel giorno medio) celebrano ilesseri, il, con una campagna corale. L’tà. Questo il messaggio che la campagna vuole celebrare attraverso il parallelismo Man VS Machine. “In questo secondo step, RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta fanno sistema – ...