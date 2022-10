Il potente video di Christina Aguilera che mostra quanto i social danneggino i giovani

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Era il 2002 quandopubblicava l’ormai iconica Beautiful, per lanciare un messaggio sull’importanza della bellezza interiore e sul sapersi accettare con tutte le proprie imperfezioni e diversità, indipendentemente da quello che dice la gente. In occasione del 20esimo compleanno della canzone, l’artista ha pubblicato una nuova versione delmusicale, con un messaggio altrettanto. Il nuovoragazzini e bambini attaccati ai propri cellulari, mentre affrontano le difficoltà dei giorni nostri. Nelle immagini appaionoballerine ossessionate dai propri corpi, una ragazza che vuole assomigliare alla modella che vede in una rivista e un ragazzo adolescente alle prese con la sua salute mentale. ...