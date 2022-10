Il Pd in Puglia traballa | fedelissimo di Emiliano e consigliera di Decaro arrestati per voto di scambio

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Alle ultime politiche aveva sostenuto le liste di Azione con il suo leader territoriale Massimo Cassano, alle comunali di Bari si era candidata in una civica nel centrodestra promossa da ex Pd, salvo dopo l’elezione passare in maggioranza con il sindaco dem Antonio: è stata arrestata oggi Francesca Ferri, consigliere comunale di Italia popolare nel capoluogo pugliese, in seguito a indagini che avrebbero accertato la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. Già vicesindaco di Valenzano (amministrazione comunale sciolta nel 2017 per infiltrazioni mafiose), aveva deciso di sbarcare nella politica metropolitana e per questo, secondo gli inquirenti, avrebbe messo in piedi un'attività di selezione e reclutamento di elettori attraverso il pagamento dei loro voti con una cifra tra i 25 e i 50 euro. Del sodalizio avrebbe ...