Il Papa contro la pornografia | “È un vizio anche di preti e suore State attenti | il diavolo entra da lì”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Città del Vaticano – “Santo Padre, l’odierna generazione di sacerdoti e seminaristi è immersa nel mondo digitale e dei social media. Come possiamo imparare a usare questi strumenti come opportunità per condividere la gioia di essere cristiani, senza dimenticare la nostra identità o essere troppo esposti e arroganti?”. E’ la domanda che è stata rivolta aFrancesco durante l’indel Pontefice con i seminaristi e il clero della Diocesi di Roma. La risposta, pronunciata interamente a braccio, spiazza: “Credo che queste cose si debbano usare, perché è un progresso della scienza, fanno un serper poter progredire nella vita. Io non li uso perché sono arrivato tardi, sapete? Quando sono stato ordinato vescovo, 30 anni fa, me ne hanno regalato uno, un telefonino, che era come una scarpa, grande così, no? Io dissi: ‘No, questo ...