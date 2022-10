Il Papa ai seminaristi | Anche preti e suore hanno il vizio del porno sul web Attenzione | il diavolo entra da lì e indebolisce l' anima

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Bergoglio li ha incontrati nei giorni scorsi. "La tecnologia va usata perché è progresso" ma mette in guardia sui contenutigrafici. "Se li hai sul tuo telefonino, cancellali"

Dio è pace' Cosa ha dettoFrancesco Ilmette in guardia idalla pornografia digitale e avverte che è un ' vizio ' anche di 'sacerdoti e suore'. 'É un vizio che ha tanta gente, ...Ilmette in guardia preti edal vizio della pornografia digitale. "Ognuno di voi pensi se ha avuto l'esperienza o ha avuto la tentazione della pornografia nel digitale. È un vizio che ha ...La visita di Papa Francesco ad Asti coinvolge la comunità ecclesiale, ma è un evento che sarà intensamente vissuto da tutta la collettività astigiana.CITTÀ DEL VATICANO - Il Papa mette in guardia i seminaristi dalla pornografia digitale e avverte che è un «vizio» anche di «sacerdoti e suore». «È un vizio che ha tanta gente, tanti laici, tante laich ...