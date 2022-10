Il noioso ritorno di Grillo a Roma e il tributo al nuovo leader Conte 

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Ah, c’è”. Scambio di messaggi fra parlamentari, volti annoiati. Niente pathos. Cronisti rilassati. Questa volta, forse per la prima volta da quando il M5s è entrato in Parlamento, la calata del garante non ha scosso gli animi. Il fondatore dei grillini ha passato 24 ore nella capitale per curare più i propri affari che per incidere sulle sorti del Movimento che ha creato. Accompagnato da Nina Monti, manager e curatrice del blog, ha incontrato a cena Giuseppe Conte all’hotel Forum martedì sera, poi questa mattina ha visto i parlamentari nella biblioteca del Senato. Salvo andarsene dopo un’ora in taxi (“Io voto Fratoianni”, ci ha confessato il conducente dell’auto bianca) sempre con Nina Monti ma con un terzo protagonista: Claudio Cominardi, tesoriere del M5s. Lo sbarco di– appuntamento ...