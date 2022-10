QUOTIDIANO NAZIONALE

La premier: coinvolgere la Ue rilanciando la vecchia missione Sophia. L'obiettivo è non lasciare agli scafisti il traffico di esseri umani. Il governo chiederà alle organizzazioni internazionali di ...1) EUROPA - NATO: la collocazione internazionale è uncruciale. Meloni dice che farà sentire a ... 10) LOTTA ALLA MAFIA, SICUREZZA -. Ricorda di aver cominciato a fare politica il ... Il nodo migranti Basta partenze illegali No al blocco navale ma hotspot in Africa La premier: coinvolgere la Ue rilanciando la vecchia missione Sophia. L’obiettivo è non lasciare agli scafisti il traffico di esseri umani. Il governo chiederà alle organizzazioni internazionali di fa ...La premier chiede di riattivare la missione contro i trafficanti di esseri umani. Che fu affossata dalla Lega perché accusata di portare i migranti in Italia ...