Il Napoli è sempre uno spettacolo | 3 - 0 ai Rangers Ma per il primo posto

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilfa quello che vuole anche in Champions. La squadra di Spalletti ci mette 15' a liquidare la praticae ora, dopo il 3 - 0 agli scozzesi e la vittoria con lo stesso punteggio del ...

Ma questo poco importa a unpiù spettacolare. Leggi i commenti Calcio Coppe: tutte le notizie Gasport 26 ottobre - 23:00Iltiene palla e corre, avanti e indietro senza fermarsi, corre. Si vede che Spalletti due anni fa non è rimasto fermo invano e s'è aggiornato, e l'ha capito che oggi è così che si ...Due gol dell’argentino e uno del norvegese, infatti, fanno fuori i Rangers scozzesi ed esaltano il Napoli di Champions. Non tradisce Simeone. Prende il posto di Osimhen e la risolve lui, questa ...Napoli-Rangers 3-0: la doppietta di Simeone e Ostigard regalano la quinta vittoria in Champions League a Spalletti ...