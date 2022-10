Il Napoli continua a volare in Champions League | 3-0 al Glasgow Rangers | ipotecato il primo posto

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilnon si ferma più, il treno azzurroa viaggiare a folle velocità in questo avvio di stagione e intiene ritmi di gioco al cardiopalma. La capolista della Serie A ha annichilito iper 3-0 e ha regalato la quinta vittoria consecutiva in Europa ai tifosi che hanno gremito lo Stadio Diego Armando Maradona. La banda di Luciano Spalletti offre una manovra frizzante,, avvolgente e sbarazzina, che ha necessitato di appena un quarto d’ora per mettere in chiaro le cose contro gli scozzesi. Ilsi conferma saldamente in testa al gruppo A con 15 punti all’attivo e tre lunghezze di vantaggio sul Liverpool. I partenopei erano già certi della qualificazione agli ottavi di finale, il successo odierno ha ...

