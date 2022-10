La Gazzetta dello Sport

...5 milioni dallo stadio, +17,6 milioni dal settore commerciale, +10,9 milioni da altre ricavi in cui incide la plusvalenza straordinaria a seguito dell'operazione di cessione dell'immobile Casa. ...... dove magari riesci a tirare tardi senza che qualcuno arrivi a cacciarti perché altrimentil'... il derby Inter -così brutto da diventare un derbicidio, telecronache che restituivano ... Il Milan riduce la perdita a 66 milioni. Scaroni: "Stadio Anche da soli" Il Napoli espugna l’Olimpico e (forse) taglia fuori la Roma da eventuali sogni tricolore. L’impressione è che lo scudetto 2023 sia affar loro, di Napoli e Milan. Sono 29 i punti azzurri, 26 quelli ros ...Il Milan travolge 4-1 a San Siro il Monza, conquistando la quarta vittoria di fila in campionato e il provvisorio 1° posto in compagnia del Napoli. Apre le marcature Brahim Diaz con un coast to coast, ...