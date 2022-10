Il manifesto economico della Meloni | da fisco a imprese e famiglia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiCi sono misure immediate e obiettivi di legislatura neldel Presidente del Consiglio Giorgia, in linea con l’emergenza energetica e le disponibilità di bilancio. La ‘Melonomics’ mette le, le famiglie e i giovani in cima alle priorità e punta a una rivoluzione nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione . MISURE CONTRO CARO-ENERGIA E CARO-VITA –ha annunciato misure a supporto di famiglie e, sia sul versante delle bollette sia su quello del carburante. Sarà indispensabile intervenire con misure volte ad accrescere il reddito disponibile delle famiglie. Tra gli altri obiettivi allargare la platea dei beni primari che godono dell’ Iva ridotta al 5%.PIU’ CRESCITA PER RIDURRE DEBITO – Per il presidente ...