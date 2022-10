Il Gruppo Grimaldi ordina cinque nuove navi in Cina | investimento da 1 mld di euro

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilcontinua a investire per potenziare e migliorare la propria flotta. La compagnia digazione ha firmato oggi una commessa per la costruzione diPCTC (Pure Car Truck Carriers) con il cantiere China Merchants Heavy Industries Jiangsu, società parte di China Merchant Industry Holdings. L’accordo prevede l’opzione per ulterioriunità, per uncomplessivo di circa 1 miliardo di. Con una capacità di carico di oltre 9.000 CEU, lecostruzioni sono state progettate per il trasporto di Veicoli Elettrici (EV). Lehanno anche ricevuto la notazione di classe Ammonia Ready dal Rina, che certifica che sono state ideate e saranno costruite per ...