Il Governo Meloni scopre che ha le casse vuote per affrontare la tempesta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Giorgiasogna di volare, ma avrà comunque una zavorra attaccata ai piedi. La palla di ferro si chiama “eredità delDraghi”. Un conticino lasciato in sospeso che renderà dannatamente più difficile la sfida economica. Almeno sulla carta, la visione della “Melonomics” c’è: da un lato sforbiciare la gramigna assistenzialista, deforestare i bonus per puntare su investimenti di medio termine, falciare il reddito di cittadinanza nella misura in cui non si aggancia alla dignità del lavoro; dall’altra parlare ai ceti produttivi, immaginare flat tax e tagli d’imposta, rispettare il ruolo delle aziende nel nome del motto “non disturbare chi vuole fare”. Infine, sostegno oculato a chi non può lavorare, a cominciare dall’estensione dei beni necessari con Iva agevolata al 5%. Impegni complicati, se si tiene conto delle tempeste in arrivo. Di più: ...