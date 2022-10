Il governo incassa la fiducia al Senato | 115 sì e 79 no 

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) AGI - Palazzo Madama si prepara ad accogliere Giorgia Meloni per il 'secondo tempo' del voto disul. Ieri la Camera dei deputati ha dato il suo via libera all'esecutivo con 235 voti a favore, 154 no e 5 astenuti. "Sarò inper un altro importante tassello. La rotta è tracciata: andiamo avanti", è stato il commento della presidente del Consiglio affidato ai social network subito dopo il voto di Montecitorio. È alla 'Camera alta' che si concentrano molti dei 'big' dei partiti politici, di maggioranza e opposizione, primi fra tutti Silvio Berlusconi a Matteo Renzi. Per il Cavaliere, "Meloni, nel suo assai pregevole intervento programmatico, ha individuato le priorità del Paese, ha tracciato una rotta chiara, nel solco del lavoro fatto fino ad oggi dal centrodestra", scrive in una nota il presidente di Forza Italia ...

... anche semantica, rispetto ai rilievi mossi di recente alla 'signora Meloni' per come sia stata 'penalizzata' Forza Italia in fase di formazione del. In incipit di intervento il Cavaliere poi ...26 ott 20:55Melonila fiducia in Senato con 115 sì Il Senato ha approvato la mozione di fiducia alpresieduto da Giorgia Meloni con 115 voti favorevoli, 79 contrari e 5 astenuti. Assenti i ...Governo fiducia. Dopo aver parlato, replicato e controreplicato all'interno dell'aula del Senato è arrivato l'ok per il Premier ...Il governo Meloni incassa la fiducia anche al Senato. Dopo i 235 sì a Montecitorio, il nuovo esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia ottiene 115 voti favorevoli a Palazzo Madama: 79 quelli ...