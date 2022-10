Il gioco legale rivede il sole | ora dossier a Meloni Il Libro Blu dei Monopoli

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilitaliano riparte, dopo quasi tre anni di buio. L’ultimoblu presentato dall’Agenzia delle Dogane e deicertifica la ripresa del settore. Nel 2021 sono stati conseguiti “risultati eccellenti nel settore delpubblico, dove l’innalzamento dei livelli di controllo e dell’azione di contrasto all’illegalità realizzato in stretto coordinamento col Copregi (Comitato per la Prevenzione e la Repressione delIl, la Sicurezza dele la Tutela dei minori presieduto da Adm, ndr) ha reso possibile un cospicuo aumento della raccolta”. E nel 2022, l’aumento “dovrebbe attestarsi intorno al 30%, per un controvalore complessivo di circa 135-140 miliardi di euro, record assoluto nella storia dell’Agenzia”, ha chiarito ...

'Attenzione a non ridurre il numero di concessioni in sede di bando, i siti illegali, secondo il Libro Blu Adm, sono raddoppiati', la posizione del presidente LOGiCO, Moreno Marasco.