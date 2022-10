(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’intervista. Il sociologo di Ats, Iorio Riva: «Su 27mila ragazzi che si sono avvicinati al gioco d’azzardo solo 500 hanno chiesto aiuto. Gran parte di loro non sa che è possibile rivolgersi ai servizi. Ora mettiamoci in rete».

L'Eco di Bergamo

"Tutto chiede salvezza", la serie (Netflix) che lascia sulla pelle una sensazione duratura die bellezza, gioca per sette episodi su questo limite, dove ogni gesto, ogni lacrima, ......" Questo ci permetterà di mettere in atto tutta una serie di azioni di contrasto alsu ... La scienza e il progresso: dal visibile all'". Questo il titolo dell'iniziativa, a cura dell'... «Il disagio invisibile cresce nelle famiglie: 25mila giovani non studiano né lavorano» I social e gli strumenti che mettono a disposizione possono non essere la causa di un malessere ma enfatizzarlo o far emergere una ferita fino ad allora rimasta invisibile ...U n salto negli sconquassi della mente di un giovane ventenne. La serie italiana Tutto chiede salvezza (da oggi su Netflix) conduce nel mondo di Daniele e nella settimana che trascorre all’interno di ...