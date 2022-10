Il Cremlino | «Roma ostile | esclusi dalla riunione sulla proliferazione delle armi»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) «L’Italia ha gravemente violato il suo mandato di presidente». Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri russo, punta il dito contro il governo italiano, ritenuto colpevole per aver estromesso gli esperti russi dall’incontro che si è svolto oggi asull’iniziativa per la lotta alladi distruzione di massa. Ilha considerato la decisione dell’Italia come «» e l’ha interpretata come «un altro attacco provocatorio alla Russia». L’ennesima escalation diplomatica è arrivata proprio mentre il presidente russo Vladimir Putin, impegnato in unadel Consiglio dei capiagenzie di sicurezza e dei servizi segreti, ammoniva sui rischi di una guerra mondiale. «Il potenziale di conflitto nel ...