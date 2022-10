Il Consiglio di Classe | riunioni | funzioni e competenze Il ruolo dei rappresentanti di classe genitori e studenti

Orizzonte Scuola

...La presidente delha replicato sul reddito di cittadinanza : 'Io non ho mai considerato il problema i percettori del Reddito di cittadinanza, ho considerato a volte un problema una...... a partire dallapolitica, considerando che ben 11 membri di questo Governo, a partire da ...sarebbe nemico dell'uguaglianza Non sono d'accordo " ribadisce la presidente del" Su ... Consigli di classe, dotarsi di un regolamento per ottimizzarne il funzionamento: scarica un esempio (Teleborsa) - Norme più rigorose in materia di prestazione energetica degli edifici. Il Consiglio dell'Unione europea ha raggiunto oggi un accordo (orientamento generale) su una proposta ...Via libera del Consiglio dell'Ue alla revisione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici: emissioni zero entro il 2030 per quelli nuovi ...