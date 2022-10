Il compagno di Carolina Marconi | “Se alza la voce al GF è colpa della terapia”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Non tutto è come sembra. Alessandro Tulli,di, che recentemente abbiamo visto al Grande Fratello Vip 7 per una sorpresa al suo amore, spiega cosa si nasconde dietro certi atteggiamentishowgirl. Gli effetti collateraliIl fidanzato di, in un’intervista a Novella 2000 ha spiegato che la vippona tuttora sta seguendo unaa causa del tumore che ha avuto. Ricordiamo infatti che ha combattuto contro un tumore al seno al terzo stadio. In questo momento, sta ancora facendo una cura ormonaledurata di 5 anni ed è sottoposta a cure continue. Per questa ragione alcune reazioni all’interno del reality show di Canale 5 sono da imputare agli effetti ...

Ma ancheStramare , ex Miss Italia, ex volto della Serie B ed ex anche dell'attaccante ... Ma anche Federica Pellegrini con ilMatteo Giunta e l'ex centravanti Totò Schillaci con la ...... la cantante di "Amami davvero" ha avuto un nuovo confronto con l'exdi Belen Rodriguez . ... Successivamente Spinalbese si è confrontato anche conMarconi : Sembrano delle pagliacciate.4' di lettura 26/10/2022 - Direttamente dalla tv in teatro, dal vivo, per vivere la magia del Natale nel più caloroso dei modi: Carolina arriva per la prima volta nei prestigiosi palchi d’Italia, in t ...Al termine della diretta Carolina Marconi ne ha approfittato per parlare della sua situazione personale, che ricorda almeno parzialmente quella della sua compagna d’avventura nel reality. Mia madre è ...