Il Commissario Montalbano in 4k | stasera 26 ottobre su Rai1 c’è la replica de Il Senso del Tatto

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Continua l’appuntamento con Ilin 4k, in onda26su. La fiction viene proposta in versione rimasterizzata nella più alta risoluzione che restituisce colori realistici e nitidezza d’immagine. Ogni appuntamento è preceduto da un’introduzione di Andrea Camilleri, il “papà” di, scomparso nel 2019. Per l’appuntamento con Ilin 4k,va in onda Ildel. Ecco la sinossi della puntata in: Nella casa dove viveva con il suo cane Orlando, Enea Silvio Piccolomini, soprannominato Nenè, viene trovato morto. Enea, cieco a causa di un incidente sul lavoro, sembra vittima di un incidente ...

