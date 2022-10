Il Commissario Montalbano – Il senso del tatto streaming e diretta tv | dove vedere l’episodio

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Questa sera, mercoledì 26 ottobre 2022, su Rai 1 dalle ore 21,25 va in onda Il, con il settimo episodio della fortunatissimi serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, Tocco d’artista in versione restaurata.è stato trasmesso per la prima volta nel 2001. La Rai ha deciso in queste settimane di riproporre i primi episodi dicome non li abbiamo mai visti, cioè in versione restaurata: una complessa opera di pulizia dell’immagine che li ha portati a godere dell’altissima definizione.Il– Ildelintv e in? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Appuntamento su ...

... cosi' come fara' nello Stretto di Messina lavorando al suo capolavoro, lo scrittore apprende che la zona da Punta Secca (dove nella fiction televisiva ha casa il) fino a Gela ...Credits photo: @Palomar/RAI Continua l'appuntamento con Ilin 4k, in onda stasera 26 ottobre su Rai1 . La fiction viene proposta in versione rimasterizzata nella più alta risoluzione che restituisce colori realistici e nitidezza d'...Molti sognano di recitare in film e serie TV. Per avvicinarci al mondo del cinema visitiamo location famose durante una vacanza in Sicilia ...Stasera in Tv. Ancora qui con un nuovo appuntamento in compagnia la nostra guida giornaliera sui programmi tv e i film che andranno in onda questa sera, mercoledì 26 ottobre, a partire dalle 21.00. L’ ...