Il Commissario Montalbano – Il senso del tatto streaming e diretta tv | dove vedere l’episodio

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Questa sera, mercoledì 26 ottobre 2022, su Rai 1 dalle ore 21,25 va in onda Il, con il settimo episodio della fortunatissimi serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, Tocco d’artista in versione restaurata.è stato trasmesso per la prima volta nel 2001. La Rai ha deciso in queste settimane di riproporre i primi episodi dicome non li abbiamo mai visti, cioè in versione restaurata: una complessa opera di pulizia dell’immagine che li ha portati a godere dell’altissima definizione.Il– Ildelintv e in? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Appuntamento su ...