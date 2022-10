Il bullismo e l’Arma dei Carabinieri

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La legge sulla sindacalizzazione militare ha predisposto la road map dei diversi decreti attuativi che devono dare operatività a quanto stabilito dalla normativa.Il Ministro della Difesa il 26 luglio scorso ha emanato il decreto che disciplina le modalità di versamento da parte delle diverse amministrazioni (FFAA o FFPP Militari) delle trattenute sindacali in base alle deleghe raccolte dalle varie sigle, null’altro.Cosa succede invece in Viale Romania dove lo stato maggiore deldeiinterpreta in maniera discutibile, come fa spesso quando si deve occupare dei sindacati?Accade che lo scorso mese, arbitrariamente, non ha svolto la sua azione obbligatoria di intermediazione tra la raccolta delle quote relative alle deleghe sindacali deie il successivo versamento nei conti correnti dei sindacati, e senza ...