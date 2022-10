Il 2022 da incubo di Berrettini | tutti gli infortuni

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’azzurro ha da poco dovuto rinunciare al torneo ATP di Vienna Non un anno semplice per Matteo. L’azzurro ha dovuto recentemente rinunciare anche all’ATP di Vienna per un problema al piede sinistro contratto a Napoli. L’ennesimo stop che non ci voleva e che ha compromesso definitivamente la qualificazioni alle ATP Finals di Torino. Finals dove lo scorso anno era qualificato ma fu costretto al ritiro per uno strappo agli addominali. Ora l’azzurro proverà a recuperare per l’ultimo Master dell’anno a Parigi Bercy e poi dovrebbe giocare la Davis. Secondo le dichiarazioni fatte dal suo coach, Vincenzo Santopadre l’o non dovrebbe essere particolarmente grave. Di certo non è stato un anno facile. A febbraio, dopo le semifinali degli Australian open nuovi problemi agli addominali. Poi a marzo l’operazione alla mano destra che gli ha fatto ...