Il Foglio

... che mette in crisi la sua capacità di rappresentare e difendere l'interesse di tutte e 30 le franchigie La situazione salariale deiWarriors sta alimentato accesi dibattiti all'interno ...I Phoenix Suns, trascinati dai 34 punti della loro stella Devin Booker, hanno battuto il campioni in carica di, per 134 - 105, che hanno chiuso senza Klay Thompson, espulso per la prima volta dal'inizio della sua carriera nella Nba, ovvero alla sua 651/a partita nella lega. Forse condizionato da ... I Golden State Warriors hanno rotto il giocattolo Nba Phoenix, 26 ott. - (Adnkronos) - Nel big match della serata Nba Phoenix (3-1) batte nettamente 134-105 i campioni in carica di Golden State (2-2). Terza vittoria in quattro gare per i Suns, che dopo u ...Durante un intenso terzo quarto della sfida di ieri sera in Arizona tra Phoenix e Golden State, Klay Thompson e Devin Booker hanno iniziato a litigare dolcemente, con il primo ...