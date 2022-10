(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Come un déjà vu. Il timore sarebbe un ritorno alle menzogne che hanno preceduto il 24 febbraio, ma questa volta a un livello molto più alto in termini di escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. ...

Agenzia askanews

LE GARANZIE DELL'AIEAA fugare qualsiasi dubbio invece di seconde intenzioni ucraine c'è stato l'incontro tra il Segretario di StatoAntony Blinken e il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano ...Neglisono limitate quasi del tutto alla cosiddetta Sun Belt - la cintura del sole, cioè il sud del Paese - , perché, come sottolinea il giornalista Max Chafkin, "ancora non riescono a gestire ... I dubbi Usa: e se fosse Mosca a voler usare la "bomba sporca" Forse è l’unica parola e l’unico argomento che unisce (purtroppo) ceti sociali, gruppi etnici, giovani e adulti. Senza distinzione di razza o di credo ...Jeffrey Sachs è uno dei più importanti economisti americani, è professore e direttore del Dipartimento per lo Sviluppo sostenibile della Columbia University. Le sue strategie per affrontare le sfide c ...