HJK | Koskela avvisa la Roma | «Noi bravi in casa | possiamo rifarlo»

Commenta per primo L'allenatore de ll'Helsinski, Toni,, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Roma: 'Siamo stati bravi in casa. In entrambe le partite precedenti siamo stati in grado ...Toni, allenatore dell'Helsink i, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma . Il tecnico finlandese ha parlato della gara della Bolt Arena di domani oltre che ...HJK:n päävalmentaja Toni Koskela otti mukavan asennon Klubin Hall of Fame -salissa. Kauden viimeisessä kotipelissä on luvassa täysi tupa Bolt Arenalle ja piinkova AS Roma toiselle puolelle kenttää. – ...L'allenatore dell'HJK Helsinski, Toni, Koskela, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Roma: "Siamo stati bravi in casa. In entrambe le partite precedenti si ...