Harvey Weinstein | il suo avvocato si scaglia contro Hollywood | Tutti usavano il sesso come merce di scambio

"Guardatelo. Non è Brad Pitt o George Clooney. Andavano con lui perché era potente": così, additando il suo cliente in sedia a rotelle, il difensore di, Mark Werksman, ha argomentato che "le bellissime donne" che ora accusano di molestie e stupri l'ex produttore si erano piegate alle sue richieste perché da lui dipendeva la loro ...DAGONEWSI genitali 'deformati' disaranno 'messi a nudo' e descritti nel dettaglio durante il processo in California. Le accusatrici dell'ex magnate di Hollywood saliranno ... Harvey Weinstein, nuovo processo al via nell'aula di O.J. Simpson "Guardatelo. Non è Brad Pitt o George Clooney. Andavano con lui perché era potente": così, additando il suo cliente in sedia a rotelle, il difensore di Harvey Weinstein, Mark Werksman, ha argomentato ...