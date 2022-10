Harry e Andrea rischiano di perdere il prestigioso ruolo di Consiglieri di Stato

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Da mesi l'opinione pubblica britannica chiede che i principi siano depennati dal quintetto dei Counsellors of State autorizzati a sostituire il re. Ma ora la questione è arrivata per la prima volta in Parlamento. E i Lord, per privare i due dell'importante incarico, pensano a una modifica dell'attuale legge

DiLei

... e dovendo assolvere al difficilissimo compito di sostituire la Regina Elisabetta, Carlo vuole tagliare i rami secchi, partendo proprio dal Principe, rispettivamente suo fratello e suo ...Da notare gli assenti: le principesse Beatrice ed Eugenie (figlie die Sarah Ferguson), Zara ... Intanto i principi di Galles saranno negli Usa a novembre e chissà se vedrannoe Meghan (... Re Carlo, l'azione necessaria per estromettere Andrea e Harry Il nuovo Re è pressato dal Parlamento per cambiare la Costituzione, estromettendo il fratello e il figlio per sempre da ogni attività della Corona ...Harry ha tradito anche Kate Middleton e per questo si sente in colpa. L’inganno avrà terribili ripercussioni su di lui e su Meghan Markle.