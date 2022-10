Halloween 2022 | il 31 ottobre si lavora e si va a scuola? Le info sul ‘ponte’ di ognissanti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Certamente non si tratta di una festa tipicamente italiana, quella di, e per tale motivo, diciamolo sin da subito, il 31si andrà anella gran parte delle regioni. Inoltre, tra le altre cose che riguardano il tema in questione, c’è anche chi non ama questa festività. Nonostante tutto, però, molti istituti, come di consueto, scelgono almeno di permettere di far qualche ora di festa (soprattutto nellaprimaria o secondaria di I grado). Ad ogni modo, però, quest’anno qualcosa di diverso ci sarà, dal momento che la festa dicade di martedì.: quando cade? Dunque, di conseguenza, il giorno di, questa volta, cadrà di lunedì. All’indomani, il 1° novembre, il calendario delle festività ...