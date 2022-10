GUIDA TV 26 OTTOBRE 2022 | MONTALBANO | IL CONCERTO DI RENATO ZERO | CHI L’HA VISTO?

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – Il Commissario(Replica) Serie Tv S4E123.35 – Porta a Porta Talk Show 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.45 – 070 Show Musicale con00.50 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – Man On Fire Film 23.50 – Stasera c’è Cattelan su Rai2 Intrattenimento 20.30 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.25 – Birds of Prey (1°Tv) Film 23.40 – Wanted: Scegli il Tuo Destino Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.25 – Chi? Inchieste con Federica Sciarelli00.00 – Tg3 Linea Notte Attualità 20.30 – Stasera Italia Talk ...

