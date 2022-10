Guerra Russia-Ucraina | Putin | “Kiev ha perso la sovranità | alto il rischio di conflitto mondiale” La Nato | Proteggeremo ogni centimetro di territorio alleato Mosca | “Pericolo dalle truppe Usa in Romania Italia ci è ostile”

Vladimir Putin ha evocato lo spettro di unamondiale, sottolineando l'elevato rischio di un possibile conflitto su scala globale, e ... Allo stesso tempo, dallaMaria Zakharova , portavoce ...'Vladimir Putin sta perdendo sul terreno e sta rispondendo con attacchi sui civili e con una retorica nucleare' ha detto il segretario generale Stoltenberg. Laè a conoscenza dei piani ucraini usare una 'bomba sporca' ha detto il presidente russo, avvertendo che 'il rischio di il conflitto nel mondo e nella regione è alto'. Intanto nella città dell'...Una vittoria di misura Il 19 luglio, quattro mesi dopo la presa del territorio, gli occupanti russi hanno affrontato la loro prima seria sfida da parte ...Accuse che rimbalzano mentre la guerra in Ucraina va avanti. Per il neoministro Tajani non può esserci pace senza la sovranità del Paese ...