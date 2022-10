Guerra Russia-Ucraina | Putin | “Alto rischio di conflitto mondiale” Nato | Proteggeremo territorio alleato Mosca | “Italia ci è ostile” Conte | “Non decida solo Zelensky i termini della pace”

RaiNews

Ucraina, minaccia nucleare: leggi gli aggiornamenti" Per il momento latrae Ucraina non ha portato a un notevole aumento delle richieste di risarcimento per la cyberassicurazione, ma indica un potenziale aumento del rischio da parte ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 245 - Breve tregua per restituire corpo combattente Usa - Breve tregua per restituire corpo combattente Usa Anche se Geordin Hill-Lewis, sindaco di Cape Town, non vuole che la sua città diventi un porto sicuro per i russi in fuga dalle sanzioni dell'Occidente. E ha spiegato che il suo paese ha il «dovere ...La Russia lancia nuovi test nucleari e aggrava lo stato di tensione con la Nato. Mosca ha compiuto oggi un'esercitazione che comprendeva «un attacco nucleare massiccio» delle ...