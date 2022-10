Guerra Russia-Ucraina | Putin | “Alto il rischio di conflitto mondiale” Nato | Proteggeremo il territorio alleato Mosca | “Pericolo dalle truppe Usa in Romania Italia ci è ostile” Conte | non decida solo Zelensky i termini della pace

La diplomazia vaticana si muove guardinga, ma si muove, per rilanciare le possibilità, tenui, di trattative che portino alla fine dellain Ucraina.Accuse incrociate sulla 'bomba sporca' In realtà non sono una novità, dal momento che si fanno ogni anno in. L'ultima volta era avvenuto a febbraio scorso, poco tempo prima dell'invasione dell'...Preoccupato, confuso, e deluso. Così mi sentivo ieri sera a conclusione dell’Incontro organizzato nell’aula consiliare del Comune di Belpasso da Luciano Mirone, direttore del L’informazione, che per d ...Prima è arrivata la pandemia. Poi la guerra russo-ucraina, dove abbiamo attività, ci ha costretto a sottrarre gli asset di questi territori dal perimetro della quotazione». Rispetto a un’attuale ...