Guerra in Ucraina | la Russia “attacca” l’Italia | “Roma ci è ostile”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Social.in, la: cosa sta succedendo. Lainè arrivata al 244° giorno. Macron ha fatto sapere di aver chiesto al Papa di telefonare a Putin e Biden per “favorire il processo di pace”. Mosca sembra aperta alla proposta. Il Presidente americano Biden ha dichiarato: “Lacommetterà un grave errore se userà il nucleare”. Infatti, cresce sempre più giorno dopo giorno il timore per l’uso di “bombe sporche”. Da oggi Mosca avrebbe dato il via alle esercitazioni con le forze strategiche nucleari. Inoltre, Putin si è scagliato anche controLeggi anche –>in, il generale Bertolini lancia l’allarme: “Ecco cosa ...