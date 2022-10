“Guardate | è lui” Giorgia Meloni | fotografi e giornalisti non mollano il compagno Andrea

(Di mercoledì 26 ottobre 2022), ildella premier beccato così. AncheGiambruno e la piccola Ginevra al fianco della leader FdI nel giorno della proclamazione: “Per, è il completamento di un percorso lungo trent’anni; per nostra figlia, è una pagina di storia che, quando sarà grande, la renderà orgogliosa di sua madre”, le parole di felicità diGiambruno al supermercato. Insieme ada ben 9 lunghi anni,Giambruno riprendere la quotidianità all’indomani dalla vittoria elettorale della compagna oggi premier. Un traguardo importante a coronamento di anni e anni spesi nel mondo della politica, ma una routine della vita familiare che non sembra andare incontro a grossi ...

Il Fatto Quotidiano

...del Toro) e sono portati in vita da un team di sceneggiatori e registi scelti personalmente da. ... Se non lo avete visto,Mandy e poi questo episodio, o forse viceversa. Con il resto di ......del Toro) e sono portati in vita da un team di sceneggiatori e registi scelti personalmente da. ... Se non lo avete visto,Mandy e poi questo episodio, o forse viceversa. Con il resto della ... “Berlusconi Guardate che era così anche vent’anni fa. Lui vuole solo sfregiare Meloni”