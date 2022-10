Grande Fratello Vip | urlano fuori dalla Casa per Antonino | ecco cosa è emerso

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)Vip,perSpinalbese:nelle ultime oreVip, la settima edizione del noto reality show di Canale 5 sta riservando ai concorrenti e ai telespettatori tantissimi colpi di scena. I nuovi coinquilini hanno varcato la porta rossa dellapiù spiata d’Italia lo scorso 19 settembre. Leggi anche –> edoardo volevano far passare giaele come la ragazza facile… Nelle ultime ore alcuni fan del noto reality show sono tornati ad urlare ...

... ha detto, non è stata uccisa per un banale contrasto fra persone ma perché denunciava un... da 50 anni, chiedo che siano individuati e condannati sia i mandanti dell'assassinio di mio......dell'influencer di fronte alla clip inedita e agli aneddoti legati all'ingresso nel reality Soleil Sorge si emoziona nel rivedere il provino fatto per prendere parte al cast del '...Elenoire Ferruzzi racconta ad Antonella Fiordelisi il suo punto di vista sulla discussione avuta con Daniele Dal Moro ...5:13 Grande Fratello VIP, il segreto di Attilio Romita ed Elenoire Ferruzzi play 1 • di Mediaset 8:47 Grande Fratello VIP - La storia e il passato di Elenoire Ferruzzi play 8 • di Mediaset 4:16 Grande ...