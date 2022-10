Grande Fratello Vip | svolta assurda | la madre di Nikita contro la figlia | le parole della donna sui social

Testimone delle spose, Gabriel Garko, ex di Eva e oggiamico di entrambe . Per Imma si ... quando l ex è il testimone di nozze: "Gabriel Garko, ormai come un" Articoli più letti ...La madre e il padre di Nikita Pelizon sono Testimoni di Geova. Per questo motivo, dopo averle fatto vivere un'infanzia particolarmente complicata, la concorrente delVip si è sfogata nella Casa. La madre di Nikita lancia frecciatine alla figlia dopo lo sfogo al GF Vip Nikita ha raccontato di essere stata cacciata di casa per ben due volte quando ...CATANIA - Una grande carriera. Fatta di parate, tuffi, calcio e grande passione. Un uomo d’altri tempi, campione in campo e nella vita. Philippo ...La mamma di Nikita Pelizon, prende una chiara posizione contro la figlia dopo le sue dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip.