Grande Fratello Vip 7 | Marco Bellavia commenta lo sfogo di Elenoire Ferruzzi | È da squalifica!

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo il suo ingresso nella casa per confrontarsi con i coinquilini,chiede la squalifica perè rientrato nella casa delVip e Alfonso ha permesso di incontrare, separatamente la sua Pamela. I due avevano voglia di abbracciarsi e baciarsi ma a causa delle restrizioni hanno potuto solo parlarsi promettendosi di aspettarsi. Successivamente è entrato nella casa dele ha detto ai suoi ex coinquilini che sperava da 22 anni di entrare in questo programma e a causa del loro comportamento sono bastati solo 22 giorni per mandarlo fuori.si aspettava di essere compreso e di poter affrontare insieme questo percorso ma purtroppo qualcosa è andato storto. ...

In mattinata unafolla si era radunata nel cimitero dove la ragazza è sepolta per ... Gli attivisti iraniani riferiscono inoltre che le autorità di Teheran avrebbero minacciato ildi ...In esclusiva mondiale alVip la lite tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi che gli aveva detto di non parlare più di Marco Bellavia. Quando giorni orsono è avvenuta, la regia ha ...Ennesima puntata del Grande Fratello Vip ricca di scontri, polemiche e lacrime quella andata in onda lunedì 24 ottobre.I due Vipponi, in giardino, si scontrano sul loro rapporto ancora poco chiaro: Giaele confessa che avrebbe voluto che la difendesse in puntata in qualità di amico.