La Svolta

Dopo aver presentato il programma dialla Camera, è la giornata di Giorgia Meloni al Senato . La discussione è iniziata poco dopo ... Ore 18.29 - Magistratura,ovation per Meloni Seconda ...Roma, 26 ott. " Applausi ripetuti dai banchi del centrodestra durante la replica del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Senato e dueovation. Prima, quando in modo pacato replica a Ilaria Cucchi, che aveva criticato gli interventi di ieri della Polizia a 'La Sapienza'. "Ho fatto tante manifestazioni, ma non ho mai impedito ... Ultimo'ora: **Governo: standing ovation centrodestra per Berlusconi, in piedi anche Meloni e ministri** Roma, 26 ott.(Adnkronos) - Standing ovation dal centrodestra al termine dell intervento di Silvio Berlusconi, con applausi anche del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dei ministri, ...Standing ovation per Giorgia Meloni che dopo il dibattito sulla fiducia al governo al Senato replica a Palazzo Madama e disintegra la sinistra.