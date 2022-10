Governo | Serracchiani | Meloni su emancipazione ha detto poco

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) "Bastava appunto guardare oggettivamente, tra quei ministri ci sono pochissime donne, c'è solo una donna, certo importante, Presidente del Consiglio dei Ministri, ma come le honon basta rompere ...

'Mi guardi onorevole, mi guardi, le sembra che io stia dietro gli uomini', le ha detto stando in piedi dai banchi delcon i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani che le ...Enrico Letta , Deborae Laura Boldrini non hanno evidentemente appreso nulla dal 25 ... 'Lascerei perdere polemiche su il/la e proverei a sfidare ilsui fatti. Un esempio perché ...(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Bastava appunto guardare oggettivamente, tra quei ministri ci sono pochissime donne, c'è solo una donna, certo importante, Presidente del Consiglio dei Ministri, ma come le ho ...Diligente, premuroso, impaurito l'intervento di Debora Serracchiani durante la richiesta della fiducia di Giorgia Meloni alla Camera ...